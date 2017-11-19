Автомобиль-кинотеатр: Volvo представила S90 с проектором в салоне

Автомобилестроительная компания Volvo накануне представила необычный автомобиль, построенный на базе S90. Концептуальный Volvo S90 Ambience покажут публике уже в эту среду, 25 апреля. Особенность новинки стал встроенный в салон проектор.

Volvo S90 Ambience является трехместным автомобилем, салон которого предполагает максимальный комфорт для пассажира на заднем ряду, особенностью стал расположенный проектор и встроенный ароматизатор воздуха, который регулируется и имеет несколько ароматов.

Проектор регулируется с помощью специально разработанного приложения на смартфон, с помощью которого можно выбрать один из нескольких вариантов изображения. В зависимости от выбора режима, на потолок будет проецироваться видеоряд, который при этом влияет на ароматизатор воздуха и создает уникальную атмосферу. Данная система также связана с мультимедийной системой, которая подбирает музыку в зависимости от выбранной темы.