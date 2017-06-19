Доля SUV в продажах китайских автобрендов в РФ достигла 83,8%

В первые три месяца нынешнего года доля кроссоверов и внедорожников достигла 83,8% от общих продаж китайских легковых машин в России. Такие цифры приводят специалисты аналитического центра «АВТОСТАТ».

Многие машиностроители из Поднебесной делают ставку на SUV-сегмент, который считается крупнейшим на отечественном авторынке. В основном, доля продаж машин такого класса по всей РФ составляет 45%, то продажи китайских SUV намного выше. К примеру, у таких компаний, как Changan, Chery и Haval весь модельный ряд состоит из SUV. У других поднебесных брендов доля кроссоверов и внедорожников тоже высокая и равна примерно 70%.

По словам экспертов из «АВТОСТАТ», за последние годы доля SUV-сегмента в продажах китайских брендов регулярно возрастала. В 2011 году она достигла 29,2%, из чего следует, что с того времени выросла в три раза.