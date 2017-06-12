Флагманский кроссовер Opel показали на рендере

Компания Opel разрабатывает свой лучший паркетник. В сети появился рендер будущего флагмана.

Судя по визуализации новинки, дизайн кроссовера будет напоминать смесь Opel и Buick Enspire. Модель будет выполнена в необычном для компании агрессивном дизайнерском стиле. Информации о флагмане Opel почти нет. Известно только, что автомобиль соберут на автомобильном заводе в германском городе Рюссельсхайм.

Также можно предположить, что модель построят на основе архитектуры EMP2 от PSA Group. Эта платформа была использована и при разработке Peugeot 3008, 5008 и Citroen C5 Aircross. Можно предположить, что кроссовер оснастят 4-целиндровым мотором, объем которого составит 1,6 литра, а отдача - 270 лошадиных сил.