Mitsubishi возродит Lancer как кроссовер

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi, как известно прекратила производство модели Lancer, однако недавно появилась информация о возрождении культовой модели, вот только в классе SUV. Новый кроссовер будет автомобилем C-класса и по всей вероятности, получит гибридную установку.

На пресс-конференции представители компании Тревор Манн и Цунехиро Кунимото сообщили, что Mitsubishi занимается разработкой нового кроссовера под именем культовой модели Lancer. Как они отметили, к 2025 году появятся сразу несколько перелицовок, таких как ASX, Outlander и Triton. Вместе с ними, разработчики обновят кроссовер Pajero и представят новый SUV Lancer.

Как отмечает директор компании Тревор Манн, новый Lancer будет построен на основе концептуального Mitsubishi e-Evolution Concept, который появился на глазах публики в прошлом году в рамках Токийского автосалона. По всей вероятности, новый кроссовер получит гибридную силовую установку.