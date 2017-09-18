Granta и Kalina признаны самыми экономичными моделями LADA

В РФ продолжают возрастать цены на автомобильное топливо, а эксперты сообщили, что очередное подорожание произойдет летом 2018 года с началом действия топливных акцизов. Поэтому специалисты разработали рейтинг наиболее экономичных автомобилей бренда LADA.

Лидерами представленного рейтинга выступают LADA Granta и LADA Kalina. Оба авто оснащены 1,6-литровым агрегатом с отдачей 106 «лошадок». В смешанном цикле авто затрачивают 6,5 литра бензина. Далее следует назвать седан LADA Vesta, имеющий такой же двигатель, но расход горючего составляет 6,6 литра при смешанном цикле.

Следом расположился хэтчбэк LADA Xray. Он обустроен 1,8-литровым 122-сильным мотором. Потребление горючего у это авто составит 6,8 л. Следующим стоит назвать LADA Priora с расходом топлива в 6,9 литра на 100 км.

Универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в смешанном цикле затрачивают 7,0 и 7,5 литра бензина соответственно. Рейтинг закрывают универсал LADA Largus и внедорожник LADA 4X4. Первый расходует 7,9 литра топлива, а затраты горючего второго авто составят 9,9 л.