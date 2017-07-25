Infiniti к 2023 году начнет продажи пяти новинок в Китае

Премиальный японский бренд Infiniti намерен представить пять новинок на авторынке Китая в ближайшие пять лет. Для компании КНР является приоритетным рынком, поскольку продажи авто в месяц здесь больше чем в России за год.

Стоит отметить, что бренд Infiniti является лидером среди премиальных авто, однако компания не намерена останавливаться. Специалисты продолжают предлагать новинки и заявили, что в течение пяти лет выведут на авторынок Китая пять новых моделей.

Первой новинкой станет кроссовер Infiniti QX50, презентация которого состоится в Пекине уже на следующей неделе. Кроме того в столице КНР представят концептуальную версию электрического Infiniti Q в кузове седан, который представит будущий дизайн компании и станет отправной точной для линейки электромобилей.

Также компания заявила, что к 2025 году модельный ряд Infiniti будет включать в себя 50% электрокаров, которые являются приоритетными для рынка Китая, поскольку в стране ужесточают требования к экологичности авто.