Эксперты представили ТОП-5 пикапов на авторынке России

Специалисты аналитического агентства «Автостат» исследовали сегмент пикапов на авторынке России. В результате был составлен ТОП-5 самых популярных авто в кузове пикап в первом квартале 2018 года в РФ.

Возглавил ТОП-5 пикапов российский УАЗ «Пикап» с продажами в 1 161 единицу в первом квартале 2018 года. Специалисты отмечают, что спрос на модель вырос на 105,5% в сравнении с прошлым годом. Второе место досталось пикапу Mitsubishi L200, продажи которого выросли на 471% до 657 шт.

Несмотря на падение продаж на 13%, тройку лидеров с показателем 571 пикап замыкает Toyota Hilux. Четвертое место в рейтинге разделили «ВИС-2349» и Volkswagen Amarok с продажами в 115 единиц. Однако продажи первого выросли на 13,5%, в то время как второй показал отрицательную динамику в 43%. Замыкает ТОП-5 пикапов России в первом квартале 2018 года FIAT Fullback. Несмотря на отрицательную динамику в 39%, дилерам удалось реализовать 55 машин.

Специалисты отметили, что сегмент пикапов в России за первые три месяца 2018 года показал прирост в 44,6%. В результате в стране за период январь-март текущего года было приобретено 2 968 пикапов. Стоит отметить, что данный вид авто не пользуется спросом у россиян, поэтому производители редко представляют новинки.