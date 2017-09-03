В РФ каждый десятый автомобиль Skoda продают по госпрограммам

Среди общего количества автомобилей Skoda, которые продают в России, около 10% приходится на машины, реализованные по государственным программам. Такими данными поделился «АВТОСТАТ», ссылаясь на слова Алексея Почечуева, начальника отдела продаж Skoda Auto Россия.

По словам топ-менеджера, программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» полезны для стимуляции продаж в условиях отсутствия иных мер господдержки. Отметим, что за январь-март дилеры марки реализовали на российском рынке 16 891 машину, что на 33% превосходит прошлогодний результат.

Стоит напомнить, что в начале нынешнего месяца российское подразделение марки запустило собственные спецпредложения, по которым были снижены процентные ставки. Теперь на Rapid, Octavia и Yeti можно оформить классический кредит или кредит с остаточным платежом со ставкой от 7,9% и первоначальным взносом от 15%. Для Kodiaq и Super ставка аналогична, но первоначальный взнос начинается от 30%.

Помимо этого, Skoda увеличила скидки по программам Утилизация/Trade-in. По ним российские клиенты имеют возможность сэкономить от 50 000 до 100 000 рублей, приобретая модели Rapid, Octavia, Superb и Yeti.