В сети появился первый тизер электрического кроссовера Byton

Автокомпания Byton разработала первый прототип кроссовера с электроприводом. Официальная презентация нового электрокара состоится в ближайшее время, тогда производитель раскроет основные характеристики модели.

В рамках Недели дизайна в Милане, которая проходит с 17 по 22 апреля, состоится презентация почти готового электрического кроссовера Byton.

Несмотря на разработки, компания имеет ряд проблем с запуском серийного производства из-за отсутствия финансов. Однако сотрудники не теряют надежд и на данный момент ищут инвесторов.

С помощью тизера Byton намерены привлечь минимум 400 млн долларов, чтобы начать производство. На данный момент известно, что прототип электрического кроссовера преодолевает до 400 км на полном заряде аккумуляторов. Клиенты смогут выбрать между полным и передним приводом.

На данный момент новинка готова на 85% и имеет привлекательный дизайн. Поэтому производство намерены запустить уже в 2019 году.