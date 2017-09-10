Назван ТОП-5 привычек водителей, способных «убить» даже новый автомобиль

Многие автомобилисты имеют ряд своих привычек, однако не все из них положительно сказываются на автомобиле. Автоэксперты составили ТОП-5 распространенных ошибок, которые приводят к поломке даже нового авто.

ТОП-5 ошибок возглавил полупустой бак. Водители часто ездят на своих автомобилях с полупустым баком, считая критичным лишь полное отсутствие топлива, однако неполный бак негативно влияет на работу топливного насоса и системы питания.

Второй ошибкой стало резкое торможение и старт. Такая привычка изнашивает привод, особенно у передеприводных версий. Также водитель рискует поломать сцепление, износить тормоза и ряд других деталей. При этом третье место занимает езда на низких оборотах, которая быстро расходует запас масла двигателя, а также оказывает большую нагрузку на трансмиссию.

Следом идет привычка кататься на непрогретом авто. Прогревать машину следует минимум пару минут, а также первое время ехать не резко, чтобы рабочие жидкости успели прогреться до оптимальной температуры.

ТОП-5 ошибок замыкает перегрузка автомобиля. Из-за большого веса подвеска авто не может нормально функционировать, из-за чего на неровных дорогах удары передаются напрямую шасси и кузову. А это влечет за собой трещины и вмятины.