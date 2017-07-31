Эксперты назвали идеальные автомобили для водителей-новичков

Специально для тех, кто только недавно стал водителем, был составлен рейтинг, состоящий из трех машин, которые идеально подойдут новичкам.

Чтобы не тратить много средств на починку дорогостоящих автомобилей, которые новичок может повредить из-за отсутствия опыта, лучше всего обратить внимание на бюджетные модели.

Первое место эксперты отдают Ravon R4. Автомобиль обойдется покупателю от 599 000 рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. В качестве трансмиссии – автоматическая КПП.

Тем, кого не пугает «механика», советуется приобрести хорошо известную LADA 4X4. Стоимость ее составляет 413 910 рублей. Последней из предложенных вариантов является KIA Cerato – 130-сильный двигатель, объем которого составляет 1,6 литра. Стоимость машины на авторынке России – 974 000 рублей.