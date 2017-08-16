Aston Martin Джеймса Бонда продан на аукционе за 468,5 тысячи долларов‍

Накануне на одном из британских аукционов на продажу выставили Aston Martin Vanquish, принадлежавший агенту 007, а точнее актеру, исполнившему его роль - Дэниелу Крэйгу. Автомобиль продается за 468 500 долларов, однако аукционисты Christie’s планируют выручить до 600 000 долларов.

Данный Aston Martin Vanquish является одним из 100 экземпляров лимитированной серии Centenary Edition, выпущенной в честь столетия компании четыре года назад. Спорткар получил элементы из алюминия везде, где была возможна их установка, таким образом разработчики планировали снизить вес автомобиля. В результате, "шпионский" Aston Martin Vanquish сумел развить 295 км/ч максимальной скорости. Стоит также отметить, что интерьер модели полностью выполнен вручную с использованием высококачественной кожи, алюминия и карбона.

Напомним, британский актер Дэниел Крэйг сыграл в четырех фильмах о легендарном агенте 007, где "засветился" также и этот автомобиль. Сам же актер уже давно сотрудничает с компанией Aston Martin и даже участвовал в разработке экстерьера Vanquish.

Стоит отметить, что вырученные с продажи средства пойдут в благотворительный фонд, помогающий молодым предпринимателям.