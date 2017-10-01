Составлен ТОП-5 самых дешёвых новых автомобилей в России

В 2018 году на российском автомобильном рынке ожидается существенный рост цен на новые автомобили, что связано с увеличением утилизационного сбора и очередным ослаблением рубля. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных автомобилей, предложенных для покупки сегодня.

На первом месте ТОП-5 расположился LADA Granta в кузове седан, который стоит минимум 323 910 рублей. Под капотом модели расположился 1,6-литровый 87-сильный мотор, который расходует всего 6,6 литра топлива на каждые 100 километров в комбинированном цикле.

На второй строчке ТОП-5 оказался российский седан LADA Priora, который сегодня в дилерских центрах можно приобрести по цене от 373 410 рублей. Седан в базовой комплектации приводится в движение 1,6-литровым 8-клапанным мотором, который способен генерировать 87 лошадиных сил, работая в тандеме с 5-ступенчатой «механикой».

Третья позиция рейтинга достается японскому бюджетному седану Datsun On-Do, который стоит как минимум 360 000 рублей. Модель приводится в движение 1,6-литровым мотором мощностью в 64 «лошадки», а роли трансмиссии выступает 5-диапазонная МКПП.

Далее в ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России следует городской хэтчбек KIA Picanto, который можно приобрести за 475 910 рублей. Под капотом модели расположен 1,0-литровый мотор MPI, отдача которого составляет 67 лошадиных сил. В смешанном цикле на 100 километров потребуется 4,4 литра бензина.

Замыкает ТОП-5 китайский седан Lifan Solano II, ценник на который стартует с отметки в 579 900 рублей. Новинка оснащается 1,5-литровым 100-сильным мотором, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой».