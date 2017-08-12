Новый кроссовер SsangYong Tivoli S201 рассекречен на шпионских фото

Кроссовер SsangYong Tivoli S201 ждет своего дебюта в конце текущего года. Фотошпионы сумели сделать несколько фотографий кроссовера в камуфляже.

Автомобиль построен на платформе SsangYong Tivoli и является его пересмотренной версией. В этот раз тестовый образец получил иные задние фонари, взятые не от Tivoli. На рынок выйдут две версии кроссовера – стандартная и с укороченным кузовом. Длина компактного автомобиля составит до четырех метров.

Появилась информация о технических характеристиках Tivoli S201. Модель будет оснащена двигателем от Mahindra. Так что под капотом будет бензиновый 1,2-литровый мотор или дизельный двигатель объемом 1,5 литра. О том, сколько лошадиных сил сможет генерировать такая установка, пока не сообщается. Официальную премьеру SsangYong Tivoli S201 публика ждет в Индии осенью нынешнего года.