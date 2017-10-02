Представлен "музыкальный" внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford

В рамках международного автосалона, который проходит в Малайзии, состоялась презентация музыкальной версии Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник Pajero Sport Rockford оснастили системой аудио премиального класса.

Главной особенностью внедорожника Mitsubishi Pajero Sport Rockford является премиальная система аудио от компании Rockford Fosgate, которая гармонично вписывается в дизайн интерьера. А также особая музыкальная версия получила ряд внешних доработок. В частности была добавлены корпуса наружных зеркал из хрома, уникальные декоративные накладки на бамперы, шильды Rockford, черный цвет Diamond Black, а также литые диски 18 дюймов.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport Rockford остались прежними. Внедорожник оснащен турбодвигателем объемом 2,4 литра с цепным ГРМ, который вырабатывает до 181 л. с. В паре с мотором работает пятискоростная коробка-автомат. В планах производителя собрать 1 000 экземпляров. О других особенностях и цене производитель не сообщил.