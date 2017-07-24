Гибридный Ford Mustang нынешней генерации появится к 2020 году

В обозримом будущем популярный маслкар Ford Mustang актуальной генерации получит несколько важных обновлений. Кроме того, к 2020 году американские разработчики обещают представить гибридную версию своего автомобиля.

Вероятно, что гибридный Ford Mustang изготовят уже в 2019 году, но на рынок он выйдет через год. Об этом сообщает менеджер по маркетингу Ford Кори Холтер. По словам топ-менеджера, в руководстве Ford с оптимизмом рассматривает выход гибридной версии маслкара и надеются, что благодаря такому варианта исполнения продажи спорткара вырастут.

Раньше был представлен Ford Mustang Bullit. Под капот авто получило 8-цилиндровый турбомотор рабочим объемом 5,0 литра с производительностью 480 лошадиных сил.

Поклонники культового маслкара по-разному отнеслись к вероятному выходу гибридной модификации машины. Одни утверждают, что авто должно получить только мощный ДВС. Также фанаты ожидают выхода нового Ford GT500, который должен появиться в конце 2018 года.