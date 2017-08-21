Петербургские автозаводы снизили производство в марте на 9%‍

В марте текущего года на петербургских автомобильных заводах собрали 28 900 машин, что на 9% ниже результатов аналогичного периода минувшего года. Следует напомнить, что в прошлом месяце 2017 года эти же предприятия смогли выпустить 31 700 транспортных средств.

Как сообщают аналитики, уменьшение производства на заводах в Санкт-Петербурге обусловлено высокими февральскими показателями, когда производство достигло 30 600 машин. Это на 21% больше показателей минувшего года.

За первый квартал наступившего года на заводах Петербурга собрано 87 800 экземпляров, а это на 7% выше показателей такого же периода 2017 года. В настоящее время на автозаводах Северной столицы осуществляется выпуск таких востребованных в РФ авто, как Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.