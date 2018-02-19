Кроссоверы Renault прибавили в цене 30-80 тысяч рублей

Эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ» осуществили мониторинг цен на новые автомобили в России. В результате данного исследования было установлено, что кроссоверы французского бренда 2018 модельного года поднялись в цене от 30 000 до 80 000 рублей.

Наибольшее подорожание затронуло Renault Koleos (+80 000 рублей), за который теперь придется выложить от 1 829 000 до 2 299 000 рублей. Кроссовер Renault Kaptur поднялся на 40 000 рублей во всех версиях и доступен от 934 000 до 1 324 900 рублей.

А вот стоимость популярного кроссовера Renault Duster поднялась в цене на 30 000-45 000 рублей в зависимости от варианта исполнения. За переднеприводный автомобиль, оснащенный 1,6-литровым 114-сильным агрегатом с МКПП, придется отдать 689 000 рублей. За полноприводную модификацию с 2-литровым мотором мощностью 143 лошадиные силы и АКПП нужно выложить 1 101 990 рублей. Отмечается, что Renault Duster уже второй раз дорожает. Впервые он прибавил в цене в январе текущего года.