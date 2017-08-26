В парке Маяковского пройдет "День Копейки" ко дню рождения ВАЗ-2101

В московском парке Маяковского состоится торжественное тематическое мероприятие с названием «День Копейки», посвященное легендарному ВАЗ-2101, выпущенной в 1970 году. Об этом сообщает пресс-центр парка.

Праздничное событие пройдет 21 апреля текущего года. В честь дня культового авто для граждан организуют выставку старинных машин на Центральной аллее и несколько зрелищных выступлений. Среди них стоит выделить состязания на звание «Лучшей команды МЧС РФ по проведению аварийно-спасительных работ при устранении экстремальных ситуаций на автотранспорте». Также зрителей ждет фигурное вождение ВАЗ-2101 рядом с Центральными воротами.

Следует напомнить, что ВАЗ-2101 носит название «Копейка» и стал наиболее востребованным авто на территории СССР. Машина по праву стала символом советской автомобильной индустрии, повлияв на развитие отрасли в Советском Союзе.