Ford построила юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet

Американская машиностроительная компания Ford в честь 50-летнего юбилея своего спорткара Ford Mustang Cobra Jet решила выпустить специальную версию Ford Mustang Cobra Jet 50th Anniversary. Ее выпустят ограниченным тиражом, и по сути такой машиной станет гоночный болид, который не появится на общих дорогах.

Аналогичная модификация создавалась инженерами Ford в честь 40-летия указанной модели. Новый вариант исполнения Ford Mustang Cobra Jet, посвященный 50-летнему юбилею модели, прошел омологацию для участия в дрэг-рэйсинге американской ассоциацией хот-родов. В моторном отсеке юбилейного авто разместился 8-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра. Мощность силового агрегата, а также трансмиссия пока держатся в секрете.

Новый Ford Mustang Cobra Jet 50th Anniversary выпустят в количестве 68 единиц. Вероятная цена одного экземпляра модели составит 100 000 долларов.