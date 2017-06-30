Российские беспилотники проехали миллион километров

Беспилотные прототипы российской компании Cognitive Technologies в рамках испытаний проехали миллион километров. 13 машин с автономным управлением тестируются в ЕС, США, Китае и Японии.

В России беспилотники компании Cognitive Technologies испытывались исключительно на полигонах. В течение года прототипы в автономном режиме проработали 28% всего времени тестов на территории РФ. За пределами страны эта цифра составляет 30-35%. На данный момент более половины испытаний этих машин происходит на автопилоте. Более трети тестов автомобили работали в дождь, снег, туман, а также при резком изменении освещения.

Начало работы компании Cognitive Technologies над технологиями автономного управления пришлось на 2016 год. В начале текущего года фирма приняла участие в выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, где показала систему распознавания дорожных объектов. Она не просто определяет их, но и прогнозирует развитие различных ситуаций.

Компания Cognitive Technologies сотрудничает с ПАО «КАМАЗ». Специалисты трудятся над сценариями (системой моральных критериев) поведения машины для челнинского автопроизводителя. Благодаря технологии транспортное средство сможет реагировать на экстремальные ситуации. Также Cognitive Technologies намерена к 2022-2023 годам разработать полноценный автомобиль-беспилотник.