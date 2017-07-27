Компания Ford оформила патент на автомобиль-карусель

Американский автопроизводитель Ford оформил патент на концепт-кар с салоном цилиндрической формы. Авто-карусель получит инновационные технологии, в том числе и систему полного автопилотирования.

Ожидается, что запатентованный дизайн автомобиля-карусели Ford применят на новых беспилотниках. Модель представляет собой салон цилиндрической формы, где пассажиры будут сидеть вокруг стола. Кресла будут складными. Главной особенностью стал вращающийся пол, который вместе с сидениями можно будет переместить.

Кроме того, отделение для пассажиров получит крышу в форме купола и боковых стен-отсеков, которые могут откидываться вниз или сдвигаться. Вероятно, производитель сделает стеклянную крышу, однако на данный момент материал купола не известен.

Патент на концепт авто-карусель Ford предполагает также наличие выдвижного стола, который оснащен подушкой безопасности. Стоит отметить, что такое решение было запатентовано производителем еще прошлой осенью.