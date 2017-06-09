Эксперты Avito рассказали о росте цен на автомобили с пробегом в России

По окончанию первого квартала текущего года эксперты Avito подвели итоги по изменению цен на подержанные автомобили. В среднем цена машин с пробегом составляет 533 000 рублей.

Статистика показала, что если сравнивать со средней стоимостью таких автомобилей в России за прошедший год, показатель увеличился на 4,3%. На вторичном рынке было продано 1 188 400 машин что на 5% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

Стоит отметить, что подержанные автомобили компании LADA пользуется самым высоким спросом на рынке и составляют 22% от всех продаж. Среди автомобилей иностранных марок лидерами стали Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Автомобили возрастом за семь лет оказались самыми популярными. Средняя цена таких машин - 319 000 рублей. На самом последнем месте вторичного рынка 6- и 7-летние машины. Их средняя цена - 608 000 рублей, а спрос составляет 14%.