"ЭфСиЭй Рус" отзывает 483 внедорожников Jeep Liberty из России

На днях Росстандарт сообщил об отзыве 483 внедорожников Jeep Liberty. Ремонтными работами займется компания "ЭфСиЭй Рус", а под отзыв попадут машины, проданные с сентября 2011 по сентябрь 2013 года. Причиной стала возможная поломка блока управления системой пассивной безопасности.

Представители "ЭфСиЭй Рус" сообщают, что у автомобилей Jeep Liberty, проданных в указанный период, может наблюдаться брак в системе пассивной безопасности. Такая поломка может привести к тому, что при заднем столкновении подушки безопасности и активные подголовники не среагируют, а водитель и пассажиры получат серьезные травмы.

Росстандарт отмечает, что представители "ЭфСиЭй Рус" в ближайшие сроки свяжутся с владельцами машин, попадающих под отзыв, и сообщат им, куда следует подвезти автомобиль. Техническим обслуживанием займутся дилерские центры. Во время ремонтных работ будет заменен блок управления и проверены подушки безопасности, которые при необходимости также поменяют. Работы будут проводиться абсолютно бесплатно.