В России начнут расти розничные цены на бензин

На фоне ослабления рубля и роста мировых цен на нефть стоимость автомобильного топлива в России при оптовых закупках продолжает увеличиваться, а вслед за ней начали расти и розничные цены.

Несмотря на попытки ФАС повлиять на нефтеперерабатывающие компании, стоимость топлива «взлетает» к новым максимумам. Стоимость тонны горючего на бирже приближается к 50 000 рублей, при пересечении этой черты АЗС придётся существенно поднять розничные цены. Недавно в Москве цена на литр бензина увеличилась на 0,5%.

На минувшей неделе антимонопольная служба вынесла предупреждения компаниям «Роснефть», ТАИФ, «Сургутнефтегаз» и «Фортеинвест». Как отметил глава службы Дмитрий Махонин, сегодня проводятся проверки продажи товара на бирже с позиции «полного удовлетворения спроса».

Эксперты отмечают, что российским компаниям гораздо выгоднее экспортировать топливо, чем продавать на домашнем рынке. С каждой тонны топлива, проданного в России, а не отправленного за рубеж, компании теряют от 6 000 до 10 000 рублей.

Это обусловлено падением курса рубля и ростом мировых цен на нефть. Кроме того, компании несут убытки в связи с инвестициями в модернизацию заводов. В Минэнерго отметили, что в стране нет дефицита бензина, как в 2011 и 2015 годах.