Skoda опубликовала официальное изображение кроссовера Skoda Kamiq

Чешский автопроизводитель Skoda опубликовал первые официальные изображения нового кроссовера Skoda Kamiq. Ранее модель была замечена в камуфляжной пленке во время испытаний.

Официальная презентация кроссовера состоится уже в этом месяце в рамках автосалона в Пекине, поэтому компания решила представить официальный рендер, чтобы обеспечить больший интерес к модели. Новый Skoda Kamiq станет самым компактным и бюджетным кроссовером марки. Новинка получит следующие размеры: длина – 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высоа – 1 539 мм, база колес – 2 690 мм.

В линейку двигателей Skoda Kamiq войдет только одна силовая установка объемом 1.5 литра, которая генерирует до 110 «лошадей». В продажу поступит только переднеприводная версия, которая будет представлена только в Китае уже этим летом. Производство кроссовера запустят на заводе Volkswagen-SAIC.