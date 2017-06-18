Haima рассекретила кроссовер в духе нового Hyundai Santa Fe

Китайская марка Haima показала на официальных фотографиях новый кроссовер, известный под индексом SG00. Официальная презентация автомобиля состоится 25 апреля в рамках автовыставки в Пекине.

Передняя часть модели от Haima сильно напоминает новый Hyundai Santa Fe: у обоих автомобилей светодиодные фары головного света и одинаковая шестиугольная радиаторная решётка. Помимо этого, китайский «паркетник» оснащается оригинальной задней оптикой, объединённой в моноблок, и двумя фальшивыми выхлопными трубами.

В моторном отсеке нового Haima SG00 разместится 1,5-литровый турбомотор, в паре с которым будет работать вариатор. Модель предложат только с передним типом привода, остальная информация о технической составляющей кроссовера сохраняется в секрете.

Оформление салона автомобиля напоминает «младшую» модель Haima S5 свежей генерации. Так, Haima SG00 получил подобную переднюю панель с тремя дефлекторами вентиляционной системы и мультимедийный центр с парящим тачскрином. Новинка появится в дилерских центрах уже в следующем году.