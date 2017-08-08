Tesla приостановила сборку Model 3 в Калифорнии. По словам представителя компании, это было запланированной производственной паузой, поскольку автопроизводитель продолжает сталкиваться с проблемами, тормозящими производство.

Уже второй раз с начала года компания Tesla временно закрывает производственную линию Model 3 на заводе во Фримонте, Калифорния. «Такие паузы необходимы для улучшения автоматизации и устранения неполадок, с целью увеличения объемов производства», - сказал представитель Tesla. Как отметили на портале BuzzFeed, рабочие должны использовать дни отпуска или оставаться дома за свой счет в течение четырех-пяти дней.

Задерживая производство своего седана Model 3, Tesla пытается устранить неполадки, связанные с роботизированной сборочной линией, что на данный момент, мешает цели производить 2500 автомобилей в неделю к концу второго квартала 2018 года. В пятницу Илон Маск впервые признал, что "люди недооценены". Напомним, ранее глава компании считал, что производственный процесс можно наладить, используя только роботизированное оборудование.

Акции Tesla снизились на 3%, что вызвано таким заявлением Маска, а также тем, что многие видят в его рассказах о производстве Model 3 много неточностей. Эксперты считают, что глава компании утаивает от инвесторов информацию об объемах выпуска Model 3.