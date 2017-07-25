Автомобили Nissan получат платформу «Яндекс.Авто»

Японская марка Nissan планирует интеграцию информационно-развлекательного комплекса на платформе «Яндекс.Авто» в свои автомобили в России. Руководство бренда рассматривает данный проект как одну из самых приоритетных задач на 2018 год в РФ.

В рамках платформы «Яндекс.Авто» для пользователя доступны сервисы «Навигатор», «Музыка» и «Погода». Ими можно управлять с помощью дисплея информационно-развлекательного комплекса. В данное время этой мультимедийной системой в России уже комплектуются седан Toyota Camry и кроссовер RAV4.

В нынешнем году платформой «Яндекс.Авто» начнут комплектовать модели отечественной марки LADA. Также «Яндекс» уже заключил соглашения о партнерстве с «КАМАЗ», Ford и Jaguar Land Rover.

Официальные лица компании «Яндекс» подчеркнули, что платформа адаптируема к любому автомобилю. Мультимедийную систему можно наделить разнообразными наборами приложений, сервисов, интерфейсами.

На данный момент нет информации о том, когда автомобили Nissan в России получат платформу «Яндекс.Авто». Известно, что данный проект затронет локализованные модели.