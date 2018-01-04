Новый Volkswagen Amarok получит более производительную версию

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен вывести на рынок более производительную модификацию своего пикапа Volkswagen Amarok, оснащенныую 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором с отдачей 258 «лошадок». До этого времени популярный автомобиль никогда не получал такой мощный агрегат.

Как сообщают в пресс-центре Volkswagen, теперь покупатели смогут купить пикап Volkswagen Amarok в версии 3.0 TDI V6. Дизельная установка получила опцию кратковременного увеличения давления наддува. Благодаря использования такой функции мощность обновленного двигателя могут повысить до 271 лошадиной силы. Такой мотор сможет работать в тандеме с 8-ступенчатой АКПП и полноприводным механизмом 4Motion.

Также новый Volkswagen Amarok снабдили светодиодными ДХО, кожаным салоном, биксеновой головной оптикой, зеркалами с электроприводом и 20-дюймовыми колесными дисками. В Германии уже стартовал сбор предзаказов на новую версию модели.