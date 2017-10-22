Brilliance показали свой большой внедорожник V7

Китайская автомобилестроительная компания Brilliance официально представила серийный вариант своего полноразмерного внедорожника Brilliance V7. Новинку создали в духе Brilliance V3 и Brilliance V6.

Новый внедорожник оснащен огромной радиаторной решеткой, получившей ячеистую структуру, полностью светодиодной оптикой головного света, серебристыми накладками на бамперах и двумя патрубками выхлопной системы. В салоне представленного флагмана Brilliance V7 стоит отметить массивный экран, на который выводятся все данные о состоянии всех систем и двигателя.

Размеры новинки достигают 4702X1932X1753 мм, а длина колесной базы составит 2 770 миллиметров. В моторном отсеке новинки появится турбоагрегат объемом 1,6 литра с отдачей 204 «лошадки». Они работают вместе с 6-скоростной МКПП и 7-секционным «роботом» ZF с двумя сцеплениями.

В перечне опций числятся двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, цифровой ручной тормоз, функция кругового видеообзора, помощник спуска-подъема и индикатор парковки. Машину обустроили 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, стеклянным верхом с люком и креслами, обшитыми кожей.