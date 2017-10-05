Названы рублевые цены на Infiniti QX80

В пресс-центре японского бренда Infiniti, контролируемого компанией Nissan, назвали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX80. Новый автомобиль получит салон на семь и восемь посадочных мест.

В Россию новый Infiniti QX80 прибудет в версиях Luxe и Luxe ProACTIVE. Сообщается, что в подкапотном пространстве новинки разместят 8-цилиндровую силовую установку рабочим объемом 5,6 литра с мощностью 405 л.с.

Базовая модификация нового кроссовера Infiniti QX80 обустроена светодиодными фарами с авторегулировкой уровня наклона, круговым и задним обзором, системой обнаружения приближающихся объектов, ассистентами парковки и системой подсветки свободного пространства вокруг авто. Infiniti QX80 Luxe обойдется отечественным автолюбителям в 4 855 000 - 4 870 000 рублей.

"Топовое" исполнение нового Infiniti QX80 оснастят более широким пакетом систем безопасности, в состав которого попали интеллектуальный круиз-контроль, предупреждение и предотвращение выхода из полосы движения, система предупреждения столкновений и мониторинг мертвых зон. За Infiniti QX80 Luxe ProACTIVE придется отдать от 5 185 000 до 5 200 000 рублей.