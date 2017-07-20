В Пекин приедет электрический седан Nissan Sylphy EV

Совместное предприятие Nissan Dongfeng привезет на Пекинский автосалон, который откроется 25 апреля нынешнего года, свой новый электроседан Nissan Sylphy EV, построенный на базе Nissan Sentra. В моторном отсеке новинки расположился двигатель, позаимствованный от Nissan Leaf с мощностью 109 «лошадок».

Отмечается, что новый седан получит предельную скорость в 144 км/ч и дальность хода, которая не превысит 200 км. По данным китайским СМИ, электрокар прибавит в размерах. Габариты нового Nissan Sylphy EV достигнут 4677X1760X1520 мм, а величина колесной базы электромобиля составит 2 700 миллиметров. Электрокар снабдят 16- и 17-дюймовыми колесными дисками.

Вероятно, представленный электрокар будет ориентирован исключительно на китайского потребителя. Позже на рынок выйдут еще две версии под брендами Dongfeng и Venucia. С 2018 года в Nissan планирует увеличить в КНР продажи своих авто, а для этого им станет необходимы машины всех четырех марок. Это говорит о том, что параметры старого и нового Nissan Leaf будут востребованы.