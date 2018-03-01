Первый Volkswagen Teramont продали в РФ

В «Фольксваген Центр Подольск» в торжественной обстановке вручили немецкий семейный внедорожник Volkswagen Teramont в версии Exclusive и цвете Kurkuma. В моторном отсеке внедорожника разместился 220-сильный бензиновый агрегат, функционирующий в паре с 8-диапазонной АКПП с полноприводным механизмом.

Сообщается, что внедорожник, переданный покупателю, получил легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов, бамперы в цвете кузова с молдингами из хрома, серебристые рейлинги на крыше, панорамный верх и светодиодную оптику. В салоне машины замечены вентилируемые сиденья, обшитые кожей Vienna.

В списке опций внедорожника Volkswagen Teramont числятся трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажного отделения, обогрев лобового стекла, автоматическое управление головным светом, круиз-контроль, ассистент кругового обзора, задний парктроник, ассистент контроля за выходом из полосы движения, электронная приборная панель и мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и интерфейсом Bluetooth.

Раньше сообщалось, что с 12 марта текущего года российские автоцентры Volkswagen начали прием предзаказов на новый Volkswagen Teramont. За него придется выложить от 2 799 000 рублей.