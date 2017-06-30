Новым генеральным директором "АвтоВАЗа" стал Ив Каракатзанис

С 1 июня текущего года Николя Мор больше не будет занимать пост директора "АвтоВАЗа". Президентом автоконцерна станет Ив Каракатзанис.

Николя Мор управлял предприятием с апреля 2016 года. Теперь он решил сосредоточиться на других своих обязанностях, к которым он приступил с начала текущего года. Он является директором региона Евразия , а также старшим вице-президентом Renault.

Каракатзанис - генеральный директор Automobile Dacia SA, а также румынского Renault. Председатель совета директоров заявил, что с появлением Каракатзаниса на должности директора планируется продолжить развитие реализации Lada в России и за рубежом, а также обновлять моторную линейку.

Глава корпорации «Ростех» сообщил, что Николя Мор хотя и покинет директорское место, продолжит курировать модернизацию "АвтоВАЗа" в качестве главы региона Евразия. Конкретных сроков названо не было. По его словам, в апреле текущего года завершится второй этап финансового оздоровления автоконцерна. Руководители компании не теряют оптимизма и твердо намерены поднять производство на новый уровень, а также стабилизировать материальное положение.