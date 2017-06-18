В сети появился тизер нового Haima Family F7

Китайские разработчики из Haima опубликовали на просторах интернета тизерные изображения своего нового минивэна Family F7. Новинку представят в конце апреля текущего года в рамках Пекинского автосалона.

На сегодняшний день более подробной информации о новом авто пока не имеется, но вероятно, серийный вариант исполнения новинки должен выйти в следующем году. При просмотре попавших в сеть тизеров становится ясно, что представленный прототип получит измененное оформление. Двери машины будут открываться против движения. На какой архитектуре построят новый Haima Family F7 пока держится в секрете.

Стоит напомнить, что в настоящее время Haima Family F7 продается на авторынке КНР в двух вариациях. Первый вариант представляет из себя переработанный Haima V70. Вторая модель вышла в 2017 году. Оба авто построены на шасси от Mazda 3.