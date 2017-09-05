«Заряженные» Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнили в дрэг-гонке

Автомобильный сайт Carwow снова провел дрэг-гонки. На этот раз портал померял силами «заряженные» седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i, чему посвятил видео, уже появившееся на YouTube-канале ресурса.

Mercedes-AMG S63 для заезда использовался в заднеприводном исполнении. Машина оснащается 612-сильным мотором би-турбо объемом 4.0 л. Для агрегата предусмотрена 9-АКПП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Порог скорости седана обозначен на отметке в 250 км/ч.

BMW M760i имеет полный привод. В моторном отсеке автомобиля расположен 610-сильный агрегат V12 объемом 6,6 литра с 8-АКПП.Первую «сотню» машина набирает за 3,7 секунды, а максимальная скорость седана составляет 305 км/ч.

В видеоролике видно, что седан BMW M760i в разгоне с места обгоняет Mercedes-AMG S63. Баварская машина пришла на финиш с результатом в 11,3 секунды, что на две десятых секунды лучше, чем у ее оппонента. При старте с 80 км/ч модель S63 оказалась быстрее M760i.





Сайт Carwow и ранее проделывал подобные эксперименты. К примеру, в начале года портал устроил дрэг-гонки, в которых соревновались «заряженные» хэтчбеки Honda Civic Type R в четырех поколениях.