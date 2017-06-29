"Автотор" сообщил о наборе 200 новых сотрудников

Российская компания "Автотор" накануне сообщила о наборе 200 рабочих. Решение об увеличении штата сотрудников принято в связи с расширением конвейера. Компания "Автотор" занимается сборкой автомобилей и комплектующих.

На данный момент, на ее конвейере собираются такие машины, как BMW, KIA, Hyundai и FAW. Теперь же производственные объемы возрастут, а потому есть необходимость в новых кадрах. Больше всего "Автотор" нуждается в слесарях механосборочных работ и транспортировщиках. Всего ожидается увеличение персонала на 8%. Увеличение производственных объемом связано с тем, что компания планирует расширить модельный ряд собираемых авто. По предварительной информации, в течение года объем продукции вырастет на 30-40%.

Напомним, компания уже начала увеличивать производство. Например, в начале года на заводах "Автотор" стартовала сборка KIA Stinger, KIA Sorento Prime и Hyundai Sonata. В ближайших планах - наладить производство кроссоверов нового поколения Santa Fe и Tucson.