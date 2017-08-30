В марте Ford Focus снова стал лидером вторичного рынка Москвы

В соответствии с информацией, распространенной экспертами «АВТОСТАТ», в марте текущего года продажи на московском вторичном рынке достигли результата в 24 090 экземпляров, что на 8,3% ниже показателей годичной давности. Отмечается, что наиболее востребованным подержанным авто в столице считается американский Ford Focus, который продан в количестве 787 единиц (+14,5%).

Второе место досталось корейскому Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 716 штук (-4%). ТОП-3 закрыл популярный «кореец» KIA Rio (523 шт., +16,5%).

В ТОП-5 попали чешский Skoda Octavia (516 ед., +24%) и японский Toyota Camry (418 шт., +7%). В первой десятке числятся Volkswagen Polo (383 ед., +15%), Opel Astra (343 шт., -15%), Mercedes-Benz E-Class (333 ед., -11%), BMW 3 Series (318 шт., -4,5%) и Volkswagen Passat (309 ед., -19%).

По словам специалистов, благодаря мартовским перепродажам Ford Focus стал лидером столичного вторичного авторынка и за первый квартал. За первый квартал реализация этой машины составила 2 023 штуки.