Jaguar Land Rover уволит около 1000 сотрудников в Великобритании

Руководство компании Jaguar Land Rover приняло решение сократить на двух своих британских предприятиях порядка 1 000 рабочих мест. Такой шаг обусловлен падением продаж после выхода Великобритании из Европейского союза.

Как передаёт агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник, сокращения проведут на заводах Jaguar Land Rover, расположенных в Касл Бромвиче и Солихалле. Пока автопроизводитель не стал сообщать точное количество сотрудников, которых планируется уволить.

«В свете продолжающихся потрясений, влияющих на автомобильную промышленность, мы вносим коррективы в наш график производства и числа работников», – цитирует Reuters представителей компании.

Отметим, что спрос на автомобили марки Jaguar на домашнем авторынке в нынешнем году снизился на 26%, машины Land Rover стали покупать на 20% реже, чем годом ранее. Наряду с этим в России по итогам прошлого года дилеры британской компании реализовали 11 057 авто, что на 1% хуже показателя за 2016 год. Продажи Land Rover сократились на 3% или до 8 884 внедорожников, тогда как Jaguar показал рост на 5% или до 2 173 автомобилей.