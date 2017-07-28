Объявлен ценник на новый Ford Focus

В Великобритании состоялась официальная презентация нового поколения модели Ford Focus, и теперь американцы готовят ее к продажам. Накануне стали известны подробности машины, а также ее ценник для Европы.

Появление модели Ford Focus нового поколения на рынке ожидается в сентябре. Самая доступная версия машины обойдется клиенту в 18 700 евро. Первое время новинка будет продаваться в формате хэтчбека, но через некоторое время в продажу отправятся универсал и седан.

Для нового Ford Focus предусмотрены круиз-контроль, система безопасности Co-Pilot360. Машина оснащена адаптивными фарами, которые считывают дорожные знаки на расстоянии до 65 метров. Также автомобиль оборудован обновленными датчиками парковки, системой аварийного маневрирования.

Четвертая генерация Ford Focus построена на новой платформе, которая увеличила длину машины до 4376 мм, а расстояние между осями автомобиля составляет 2700 мм. Хэтчбек стал просторнее, а объем его багажника увеличился до 341 литра. Невзирая на такие трансформации, новинка потеряла в весе 50 кг.





Новый Ford Focus оснащается бензиновыми турбодвигателями объемом 1.0 л (85, 100 и 125 л.с.), 1,5-литровыми установками тягой 150 и 182 л.с., а также турбодизельными 1,5-литровыми моторами тягой 95 и 120 л.с., а также 2-литровым агрегатом отдачей 150 л.с. Все двигатели комплектуются 8-АКПП.