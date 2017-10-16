Автоугонщиков приравняют к ворам

Согласно информации, предоставленной российскими СМИ, в РФ в минувшем году правоохранители зарегистрировали 21 000 автомобильных краж и 20 000 автомобильных угонов. Интересно, что злоумышленников, не успевших сбыть наворованное, подвергали более мягкому наказанию.

Вместе с тем представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили устранить этот недостаток. Они разработали законодательный акт, который ликвидирует пробелы в российском законодательстве. Чиновники сообщили, что законопроект был поддержан работниками Следственного Комитета и МВД. Сообщается, что законопроект разработан по причине того, что толкования Уголовного кодекса уже довольно устарели.

Следует напомнить, что в России могут резко повысить размер штрафов для нарушителей правил тонировки машин. Такой законопроект представил первый замглавы Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.