Lexus CT нового поколения станет прямым конкурентом Tesla Model 3

Японский премиальный бренд Lexus ведет разработку обновленного хэтчбека CT, который появится на рынке в 2020 году. Модель позиционируется как конкурент Mercedes A-Class и BMW 1-Series, а также Tesla Model 3.

Обновленный хэтчбек Lexus CT обзаведется стильным дизайном экстерьера, передовым оснащением, которое позволит составить конкуренцию машинам премиум-класса и, самое главное, получит полностью электрическую силовую установку наряду с "мягким" гибридом.

Глава компании Паскаль Рух отмечает, что новое поколение хэтча станет "чем-то большим", так как будет конкурировать с топовыми моделями в своих сегментах. По оснащению главными соперниками станут Mercedes A-Class и BMW 1-Series, а по ходовым характеристикам и силовой установке - Tesla Model 3.

На данный момент, текущее поколение Lexus CT едва ли может составить конкуренцию, так как уже снято с продаж на многих авторынках, а после появления гибридного кроссовера Lexus UX и вовсе прекратит свое существование вплоть до выхода обновленной версии.