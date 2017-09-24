Россияне за первый квартал потратили 413,8 млрд рублей на покупку новых машин

Сотрудники центра «Автостат.Инфо», исследовав российский авторынок, смогли установить какое количество денежных средств россияне израсходовали за первый квартал текущего года. Отмечается, что за первые три месяца 2018 года отечественные автомобилисты потратили 413 800 000 000 рублей на покупку новых машин.

Только в марте текущего года россияне потратили на покупку новых авто 166 800 000 000 рублей. Самый большой спрос зафиксирован у KIA Rio (8 726 единиц, 7 000 000 000 рублей). На второй строчке фигурирует Hyundai Creta (6 040 000 000 рублей). На третьей позиции расположился российский LADA Vesta (8 633 штук, 5 720 000 000 рублей).

Четвертое место занял немецкий Volkswagen Tiguan (2 942 ед., 5 150 000 000 рублей) ТОП-5 списка наиболее продаваемых транспортных средств закрывает японский кроссовер Toyota RAV4 (2 741 шт., 4 600 000 000 рублей). Нужно сказать, что в феврале этого года финансовые расходы отечественных автолюбителей на покупку новых средств передвижения составили 126 500 000 000 рублей.