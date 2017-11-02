Новый Nissan Navara не получит "турбодизель" от Mercedes-Benz

Ранее в сети появились слухи о том что пикап Nissan Navara получит немецкий турбодизель от Mercedes-Benz X-Class. Однако данное предположение представитель компании опроверг.

Скотт Уильямс, представитель Nissan, заявил, что под капотом у Navara никогда не будет двигателя V6. По его словам, то, что компании заключили соглашение о сотрудничестве, не значит что Mercedes-Benz отдаст Navara 3-литровий турбированный дизельный мотор. Такого обмена технологиями договор не предусматривал, к тому же компании Nissan слишком дорого обойдется установка V6 и такое решение стало бы неэффективным.

Nissan активно работает над подготовкой новой мощной модификации Navara. Компания даже оформила заявку на патент дополнительного торгового знака для Nissan Navara. На данный момент эта вся известная информация о новинке. По мнению специалистов, под капотом Navara расположится 2-литровый двигатель, способный генерировать 210 лошадиных сил. Конкурентом грузовика станет Ford Ranger Raptor.