Начались продажи нового кроссовера Hyundai Encino
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai начала продажи нового кроссовера Hyundai Encino, предназначенного для китайского потребителя. На других автомобильных рынках модель известна как Hyundai Kona.
Презентация Hyundai Encino состоялась еще в конце 2017 года, новинка является компактным кроссовером, а название Encino предназначено исключительно для Китая. Габариты модели составляю 4 195 мм - длина, 1 800 мм - ширина, 1 575 мм - высота, при этом колесная база равна 2 600 мм. Стоит отметить, что дорожный просвет 172 мм не позволяет назвать Encino "паркетником".
Под капотом нового кроссовера расположился 1,6-литровый бензиновый агрегат, генерирующий 177 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 7-скоростной трансмиссией, оснащенной двойным сцеплением. Крутящий момент передается исключительно на переднюю ось, а полный привод не рассматривается даже как опция.
Оснащение выполнено на качественном уровне, как и во многих кроссоверах бренда, у авто есть "двухэтажная" оптика, стильный дизайн, мультимедийная система с большим дисплеем и многое другое. Стоимость Hyundai Encino начинается от 1 270 000 до 1 524 000 рублей. Приедет ли Hyundai Kona в Россию пока что неизвестно.