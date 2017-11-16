Житель Забайкалья придумал самую надежную "противоугонку"

В сети опубликовали интересные снимки минивэна Toyota Ipsum, который надежно защищен от угона. Авто на одной из парковок Забайкалья с трех сторон оградили массивными блоками белого цвета из бетона, что затрудняет перемещение.

Компактный минивэн Toyota Ipsum, который обложили бетонными блоками, принадлежит одному из жителей Забайкальского края. Неизвестно, откуда взялось бетонное ограждение вокруг машины, однако пользователи соцсетей выдвинули несколько предположений и достаточно остроумно прокомментировали фото.

Многие отметили надежность такой «противоугонной системы». При этом некоторые пользователи остроумно отметили, что никто не захочет угонять минивэн Toyota Ipsum. Некоторые предположили, что владельцу пришлось надолго уехать, поэтому машину необходимо было обезопасить.

При этом не исключено, что белый минивэн стоит на стоянке уже давно, а владелец не забирает машину, поэтому авто оградили, чтобы хозяин не забрал Ipsum пока не оплатит стоянку.