Эксперты назвали машины, которые меньше всего теряют в цене

Сразу после покупки многие автомобили теряют часть стоимости, однако цены меняются по-разному. Специалисты представили модели из разных сегментов, которые теряют меньше всего цену.

Среди бюджетных компактных машин меньше всего теряют седаны KIA Rio, Hyundai Solaris, Renault Sandero и Volkswagen Polo, которые имеют достаточно высокий уровень продаж. Кроме того, в этом сегменте особенно выделяются авто LADA. Благодаря недорогому обслуживанию и запчастям, их стоимость медленно падает.

Среди гольф-класса меньше всего теряет Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Ford Focus и Mazda 3, которые также имеют высокий уровень продаж. Среди авто среднего класса выделяется Toyota Camry, которая достаточно надежна, а также KIA Optima и Ford Mondeo.

Среди внедорожных моделей меньше всего теряют цену компактные LADA 4X4, Chevrolet Niva и Renault Duster. А среди кроссоверов класса люкс специалисты выделяют шесть моделей: Mercedes-Benz GL, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover.