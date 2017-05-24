Названы самые надежные автомобили из Германии старше 10 лет

Эксперты немецкой ассоциации по технадзору TUV составили рейтинг наиболее надежных автомобилей, представленных в ФРГ. Об этом сообщают журналисты профильных изданий.

Сообщается, что обычно рейтинг TUV делят на несколько категорий по возрасту. Но аналитики решили заострить свое внимание на последней категории, в которой фигурируют машины 10-11 лет. Подчеркивается, что в перечне числятся не только немецкие авто, но и иные иномарки, надежность которых проверена в ходе проведения тест-драйвов по дорогам Германии.

В перечень надежных подержанных авто, возраст которых превысил 10 лет, значатся Porsche 911 (12,2%, пробег 75 000 км), Toyota Corolla Verso (15,3%, пробег 135 000 км), Mazda 2 (16,3%, пробег 97 000 км), Ford Fusion (17,8%, пробег 95 000 км) и Toyota Corolla (18,2%, пробег -114 000 км). Также был составлен список наиболее ненадежных авто в Германии с таким же возрастом. Ими стали Ford Galaxy (36,9%, пробег 170 000 км), Ford Ka (36,9%, пробег 86 000 км), Renault Megane (36,2%, пробег 134 000 км), Renault Laguna (36,1%, пробег 147 000 км) и Volkswagen Sharan (36%, пробег 179 000 км).