В Воронеже «умный» светофор отомстил водителям за шутки

15 апреля в Воронеже на перекрестке ул. 45 Стрелковой дивизии и Московского проспекта в течение трех часов горел красный свет. Японский светофор оснащен камерами, которые фиксируют нарушения.

Утром воскресенья водители Воронежа обратились с жалобой на неправильную работу светофора на перекрестке ул. 45 Стрелковой дивизии и Московского проспекта, который в течение трех часов горел красным светом. Поскольку японский светофор также оснащен камерами фиксации нарушений правил ПДД, то это затруднило проезд. Кроме того, объехать данный перекресток дворами не получится.

Евгений Гуржей, один из жителей города, рассказал, каким образом водители справлялись с ситуацией:

«Простояв 10 минут, достали что могли, позакрывали номера и потихоньку проезжали перекресток».

Поскольку из-за неисправного светофора не хотелось получить штраф. На данный момент штраф за проезд на красный свет составляет 1 000 рублей. Кроме того, в России, если сделать это второй раз, то взыскание составит 5 000 рублей. Жители Воронежа предположили, что «умный» светофор решил отомстить за шутки.